Латиноамериканские страны отказались видеть Зеленского на саммите с ЕС

Euractiv: лидеры стран Латинской Америки отказались видеть Зеленского на саммите с ЕС

Лидеры некоторых латиноамериканских стран отказались видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает Euractiv.

17-18 июля в Брюсселе состоится саммит стран ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). Среди прочего европейские дипломаты намеревались уделить на нем особое внимание теме поддержки Украины, а также пригласить Зеленского.

Однако, по данным издания, Зеленский отказался от поездки в Брюссель после сопротивления со стороны неназванных латиноамериканских лидеров, хотя изначально получил приглашение от Испании.

Кроме того, дипломаты из Латинской Америки убрали из предложенной им версии декларации саммита все упоминания об Украине. Утверждается, что они осудили попытки ЕС заручиться поддержкой Киева на континенте.

«Саммит не может быть посвящен только тому, как европейцы призывают страны Латинской Америки поддержать их в помощи Украине», — сказал Euractiv один из латиноамериканских дипломатов. CELAC в рамках саммита больше сконцентрировано на собственной повестке дня — социально-экономическом развитии, защите окружающей среды и перспективе торговой сделки ЕС с южноамериканскими странами.

В конце июня сам Зеленский сообщал, что ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против его участия в предстоящем саммите Евросоюза и CELAC.