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20:53, 6 июля 2023Среда обитания

Новостройки Москве подорожали в два раза

«Метриум»: за пять лет новостройки в старой Москве подорожали на 61,2 процента

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За прошедшие пять лет новостройки в старой Москве подорожали больше чем в два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Динамика за пять лет достигла 61,2 процента. Теперь квадратный метр нового жилья в среднем стоит 480,8 тысячи рублей. Среди административных округов столицы цены на новостройки сильнее всего выросли в Юго-Восточном и Южном — динамика достигла 105,5 и 103,8 процента соответственно.

При этом средняя стоимость квартир и апартаментов выросла на 23,3 процента. Так, средняя стоимость предложения первичного жилья составила 27,1 миллиона рублей.

Ранее генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев рассказал, что российский рынок недвижимости начал стабилизироваться и выравниваться. Он сообщил, что это происходит «естественным образом», а цены за первое полугодие 2023 года увеличились незначительно, в пределах 1,5 процента.

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    Нина Ташевская
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