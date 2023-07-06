Новостройки Москве подорожали в два раза

«Метриум»: за пять лет новостройки в старой Москве подорожали на 61,2 процента

За прошедшие пять лет новостройки в старой Москве подорожали больше чем в два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Динамика за пять лет достигла 61,2 процента. Теперь квадратный метр нового жилья в среднем стоит 480,8 тысячи рублей. Среди административных округов столицы цены на новостройки сильнее всего выросли в Юго-Восточном и Южном — динамика достигла 105,5 и 103,8 процента соответственно.

При этом средняя стоимость квартир и апартаментов выросла на 23,3 процента. Так, средняя стоимость предложения первичного жилья составила 27,1 миллиона рублей.

Ранее генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев рассказал, что российский рынок недвижимости начал стабилизироваться и выравниваться. Он сообщил, что это происходит «естественным образом», а цены за первое полугодие 2023 года увеличились незначительно, в пределах 1,5 процента.