Россиянам рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Эксперт Назарычев: российский рынок недвижимости начал стабилизироваться

Российский рынок недвижимости начал стабилизироваться и выравниваться, заявил эксперт отрасли, генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев в интервью «Известиям».

Специалист сообщил, что это происходит «естественным образом», а цены за первое полугодие 2023 года увеличились незначительно, в пределах 1,5 процента. При этом отмечается рост спроса на вторичном рынке за счет покупателей, которые ранее планировали приобрести жилье в новостройках, но переключились на варианты с более низкими ценами, добавил Назарычев.

Эксперт также рассказал, что на рынок возвращаются клиенты с валютными накоплениями. По его словам, это увеличивает цены на «вторичку» и сокращает разрыв с новостройками, который сейчас составляет около 10 процентов. Однако разницу в цене сглаживает размер ежемесячного платежа за счет лучших ипотечных предложений на первичном рынке (включая субсидии от застройщика и программы господдержки), что критично для большинства покупателей, объясняет Назарычев.

По его прогнозам, нестабильная геополитическая ситуация будет продолжать оказывать существенное влияние на рынок, также ситуация в отрасли будет зависеть от уровня доходов населения. Специалист заявил, что, исходя из всех факторов, сейчас лучшее время для покупки квартиры на вторичном рынке без ипотеки или новостройки с ипотекой, при этом «окно возможностей очень небольшое». «Предполагаем, что до конца года стоимость на вторичном и первичном рынках будет выравниваться при умеренном росте цен (до 2 процентов) за счет сезонности и сокращения предложения», — подчеркнул Назарычев.

Кроме того, эксперт ожидает повышения ипотечных ставок к концу года в случае возможного роста ключевой ставки и ужесточения требований Центробанка к размеру первоначального взноса.

Ранее о стабилизации рынка недвижимости в России заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Сформировался баланс спроса и предложения. Поэтому, я думаю, с ценами все будет хорошо. Они, наверное, будут оставаться на том же уровне, что и сейчас», — сказал он. Замминистра также рассказал, что в данный момент ажиотажного спроса на жилье в стране не наблюдается.