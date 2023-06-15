Замминистра строительства и ЖКХ Стасишин: рынок жилья в России стабилизировался

На рынке недвижимости в России сформировался баланс спроса и предложения. О том, что тот стабилизировался, заявил заместитель строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает агентство РИА Новости.

«Сформировался баланс спроса и предложения. Поэтому, я думаю, с ценами все будет хорошо. Поэтому, я думаю, с ценами все будет хорошо. Они, наверное, будут оставаться на том же уровне, что и сейчас», — предсказал Стасишин. Заместитель министра предположил, что цены на недвижимость будут отличаться стабильностью на протяжении длительного периода времени.

Стасишин также рассказал, что в данный момент ажиотажного спроса на жилье в стране не наблюдается. Что касается объема предложения жилой недвижимости, то замминистра отметил, что он является достаточно большим.

В июне вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина спрогнозировала падение стоимости жилья в России после ужесточения требований Центробанка к ипотеке. Снижение цен в Москве, по ее мнению, составит от трех до пяти процентов в зависимости от сегмента и от структуры сделок у жилого комплекса.