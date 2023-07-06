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13:49, 6 июля 2023Россия

Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации

Депутат Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Об этом парламентарий написал на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что Вассермана якобы госпитализировали с диагнозом сахарный диабет. Они уточнили, что парламентарий изначально сам обратился в столичную поликлинику.

«Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал депутат.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Вассерман назвал причину плановой проверки. По его словам, один из анализов с подозрительными результатами решили перепроверить в стационарных условиях.

Ранее депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился грибами и попал в больницу в Москве. Медики диагностировали у российского депутата отравление мухоморами.

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