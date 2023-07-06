На борту экстренно севшего в российском регионе Ан-2 были парашютисты

Baza: на борту экстренно севшего в Кировской области Ан-2 пилот и четыре парашютиста

На борту экстренно севшего в Кировской области самолета Ан-2, по предварительным данным, находятся пилот и четыре парашютиста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ЧП произошло недалеко от деревни Чуваши.

ТАСС пишет, что воздушное судно принадлежит ФБУ «Авиалесоохрана», аварийная посадка была произведена при патрулировании в Кировской области.

В конце июня жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Воронежской области. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем.