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04:00, 6 июля 2023Мир

В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

Фото: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / Reuters

В пакистанском городе Лахор 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой под названием Неглерия Фоулера. Об этом сообщила газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

Отмечается, что мужчину с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью доставили в больницу в воскресенье. В понедельник лаборатория подтвердила присутствие Naegleria fowleri, известной как «поедающая мозг» амеба. Мужчина не выжил.

Как уточняет издание, это первый случай заражения данной инфекцией в Лахоре, и четвертый — в стране. До этого сообщалось о трех случаях заражения в городе Карачи.

Ранее заведующий кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Валерий Завойкин сообщил, что такие амебы свободно обитают в окружающей среде, подхватить их можно в воде. В то же время он добавил, что опасаться массовых случаев заражения не стоит, поскольку даже единичные случаи происходят редко.

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    Марина Совина
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