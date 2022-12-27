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14:43, 27 декабря 2022Путешествия

Паразитолог раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян

Паразитолог Завойкин: «пожирающая мозг» амеба свободно обитает, подхватить ее можно в воде

Фото: Shutterstock

Заведующий кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Валерий Завойкин раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян. Риск заболевания эксперт оценил в интервью каналу «360».

По его словам, такие амебы свободно обитают в окружающей среде, подхватить их можно в воде, однако опасаться массовых случаев заражения не стоит, поскольку даже единичные случаи происходят редко.

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«Неглерии известны в общем-то, ничего такого нового здесь нет. Значит, появился один случай такой, раз в несколько лет человек заражается, — рассказал паразитолог. — Так они свободно живущие, но, попадая в организм человека — необычную среду, — раздражаются».

При этом россиянам, боящимся заразиться, специалист посоветовал отказаться от путешествий, поскольку они всегда несут определенные риски. «Любая поездка — стресс для организма, хотя нам кажется, что мы едем отдыхать», — высказался он, отметив, что стресс, вызванный перелетами, сменой часовых поясов, кухни и климата снижает защитные возможности организма, ослабляя иммунитет.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения «пожирающей мозг» амебой. Мужчина отдыхал в Таиланде на протяжении четырех месяцев, после чего вернулся в Южную Корею. По возвращении на родину у него начались головные боли, лихорадка, рвота и дисфункция речи. 

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Валентина Процкова
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