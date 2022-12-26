Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:53, 26 декабря 2022Наука и техника

В Южной Корее впервые зафиксировали заражение пожирающей мозг амебой

KDCA: у умершего после возвращения из Таиланда мужчины нашли неглерию Фоулера

Фото: Shutterstock

В Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг» — Naegleria fowleri, вызывающей смертельно опасный первичный амебный менингоэнцефалит. Об этом сообщает РИА Новости.

Заражение неглерией Фоулера у недавно умершего пациента подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. У него наблюдались такие симптомы, как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи. Он умер 21 декабря, через одиннадцать дней после возвращения.

Поскольку от момента заражения до первых серьезных симптомов проходит 10 дней, существует высокая вероятность, что пациент заразился амебой, находясь в Таиланде. Основным путем проникновения паразита в организм является загрязненная вода, которая попадает в носовую полость. Naegleria fowleri использует обонятельный нерв, чтобы проникнуть в мозг человека, где начинает питаться нервными клетками, вызывая высвобождение воспалительных молекул и цитотоксинов. Хотя заражение происходит редко, летальность инфекции составляет около 98 процентов.

От человека человеку инфекция не передается, однако высокому риску подвергаются люди, которые купаются в стоячих водоемах с теплой водой. Отмечались случаи заражения амебой после плавания в бассейнах и в других местах для купания. Мерой профилактики могут служить зажимы для носа, предотвращающие попадание воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины
«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое
В Роспотребнадзоре прокомментировали заражения «пожирающей мозг» амебой в Корее
Россиянам назвали способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Рогозину удалили из позвоночника застрявший после обстрела ВСУ осколок снаряда
Воры за две минуты ограбили отделение российского банка
Девушка установила виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов
Украина призвала исключить Россию из ООН
На московской площади заметили «летающую» елку
Двое россиян предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.