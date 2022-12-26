В Южной Корее впервые зафиксировали заражение пожирающей мозг амебой

KDCA: у умершего после возвращения из Таиланда мужчины нашли неглерию Фоулера

В Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг» — Naegleria fowleri, вызывающей смертельно опасный первичный амебный менингоэнцефалит. Об этом сообщает РИА Новости.

Заражение неглерией Фоулера у недавно умершего пациента подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. У него наблюдались такие симптомы, как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи. Он умер 21 декабря, через одиннадцать дней после возвращения.

Поскольку от момента заражения до первых серьезных симптомов проходит 10 дней, существует высокая вероятность, что пациент заразился амебой, находясь в Таиланде. Основным путем проникновения паразита в организм является загрязненная вода, которая попадает в носовую полость. Naegleria fowleri использует обонятельный нерв, чтобы проникнуть в мозг человека, где начинает питаться нервными клетками, вызывая высвобождение воспалительных молекул и цитотоксинов. Хотя заражение происходит редко, летальность инфекции составляет около 98 процентов.

От человека человеку инфекция не передается, однако высокому риску подвергаются люди, которые купаются в стоячих водоемах с теплой водой. Отмечались случаи заражения амебой после плавания в бассейнах и в других местах для купания. Мерой профилактики могут служить зажимы для носа, предотвращающие попадание воды.