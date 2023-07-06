Педофила-иностранца осудили на 20 лет за изнасилование российского ребенка

В Рязани суд приговорил педофила-иностранца к 20 годам за изнасилование ребенка

Суд в Рязани приговорил к 20 годам колонии строгого режима 28-летнего иностранного гражданина, обвиненного в педофилии. Об этом в четверг, 6 июля, «Лене.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статей 132 и 131 («Изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Следствие и суд установили, что мужчина познакомился в социальных сетях с потерпевшей и пригласил ее на встречу, где совершил преступление. О произошедшем узнала мать ребенка.

Ранее сообщалось, что суд Омска приговорил 63-летнего серийного насильника к 12 годам и шести месяцам колонии.