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17:36, 6 июля 2023Экономика

В России перестали продавать один иностранный кроссовер

«Российская газета»: в РФ перестали продавать кроссовер Chery Tiggo 4

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китайский автопроизводитель Chery перестал реализовывать кроссоверы Tiggo 4 в официальных дилерских центрах России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Всего с августа 2019 года в России было продано более 35 тысяч этих моделей. С сентября Chery стал продавать в стране кроссоверы Tiggo 4 PRO, стоимость которых варьируется от 1,83 до 2,28 миллиона рублей. Машина в базовой комплектации оснащена бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Chery Tiggo 4 PRO оказался в десятке среди лидеров продаж с 26 июня по 2 июля 2023 года в России. Самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max расположился на втором месте рейтинга.

В июне бренд Chery находился на втором месте в списке реализуемых в России новых автомобилей. Китайскому производителю в этом месяце удалось продать более 10 тысяч авто. Первое место заняла отечественная Lada (почти 24 тысячи машин), третье — китайский Haval (более восьми тысяч).

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    Мария Черкасова
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