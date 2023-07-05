Продажи новых автомобилей в России взлетели

«Автостат»: продажи новых автомобилей в июне выросли в России в 2,5 раза

Продажи новых автомобилей в июне выросли в России до 82 407 штук, что в 2,5 раза больше, чем было реализовано в тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

Всего в первом полугодии было продано на 14 процентов больше машин, чем с января по июнь 2022 года. По данным издания, реализовано 401 566 новых легковых автомобилей.

Лидером российского рынка в июне оставалась LADA, на долю которой пришлось около 30 процентов продаж (23 777 новых авто). Всего в первом полугодии в стране было продано 143 618 автомобилей LADA, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «АвтоВАЗ». Второе и третье места в июньских продажах заняли китайские бренды Chery (10 081) и Haval (8278).

В мае показатель вырос в годовом измерении в 2,6 раза, до 72 тысяч штук, но это было на пять процентов меньше, чем в апреле. Теперь же в сравнении с прошлым месяцем россияне приобрели еще примерно на 10 тысяч новых автомобилей больше.