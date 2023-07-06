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09:39, 7 июля 2023Культура

Дмитрий Певцов отказался сниматься в кино Константина Богомолова из-за неприязни

Дмитрий Певцов заявил, что отказался сниматься у Константина Богомолова из-за неприязни
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от съемок проекте режиссера Константина Богомолова. Об этом артист рассказал в беседе с NEWS.ru.

Речь идет о киноальманахе «Я люблю тебя, Россия», в котором Певцов решил не сниматься из-за личной неприязни, которую он испытывает к постановщику. Артист отдельно отметил, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах».

«Очень хороший альманах: восемь режиссеров, восемь историй — "Я люблю тебя, Россия". Но когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги"», — заявил Певцов.

Ранее он раскритиковал уехавших из страны артистов и сравнил их с клопами. Дмитрий Певцов добавил, что осуждает уехавших из страны звезд, а также высказал предположение о том, что если они «искренне покаются» и попросят прощения, их, возможно, примут обратно.

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    Сергей Равин
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