Жесткая подпрыгивающая посадка российского самолета попала на видео

Жесткая посадка летевшего из Хабаровска в Ноглики самолета Ан-24 попала на видео

Жесткая подпрыгивающая посадка российского воздушного судна Ан-24 попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Ангара», летевшим из Хабаровска в Ноглики. По информации источника, посадить лайнер в аэропорту назначения пилоты пытались четыре раза. «При последнем его начало качать вверх-вниз: уже коснулся полосы, но вновь взмыл в воздух и только после покатился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из находящихся на борту самолета пассажиров и членов экипажа не пострадал. Специалисты полагают, что подобное могло случиться из-за сильного тумана и попутного ветра.

В июне летевший в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Москва — Грозный.