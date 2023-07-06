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01:40, 6 июля 2023Россия

Старший лейтенант раскрыл направление нового удара ВСУ

Старший лейтенант Матюшин заявил о планах ВСУ выйти на Токмак и рассечь линию обороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru

Матюшин раскрыл направление нового удара ВСУ и подчеркнул, что у Киева есть планы выйти на Токмак и рассечь линию российской обороны.

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«Поэтому там сейчас ведутся наши усиленные фортификационные работы, создается дополнительная линия обороны. Это перед нашей первой, передовая, но она довольно сильно укрепляется», — объяснил он.

Военный добавил, что российская армия уничтожает любые скопления ВСУ в десятикилометровой зоне от линии боевых действий. Ситуацию на запорожском направлении он назвал стабильно напряженной. Матюшин добавил, что ВСУ стремятся вытеснить российские силы из Работино.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ начнут новую фазу наступления в конце недели. «Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО», — отметил он.

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    Марина Совина
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