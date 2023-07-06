В России допустили новый этап контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ начнут новую фазу наступления в конце недели

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новую фазу контрнаступления. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дандыкин допустил, что ВСУ вскоре завершат перегруппировку, после чего они начнут новый этап наступления. По его мнению, Киев стремится добиться каких-либо результатов перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

«Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать. <...>Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут», — отметил он.

Эксперт добавил, что российские военные ежедневно бьют по украинским центрам принятия решений. Главные ресурсы ВСУ небезграничны, заключил Дандыкин.

Ранее Дандыкин заявил, что действия ВСУ показывают, что они начали вторую волну контрнаступления. Он выразил уверенность в том, что в течение следующей недели украинские военные направят в бой свои резервы.