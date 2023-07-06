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21:37, 6 июля 2023Мир

Залужный заявил об идущем по плану контрнаступлении ВСУ и попросил вооружений

Главком ВСУ Залужный сообщил главе Генштаба США Милли, что контрнаступление идет по плану

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе беседы Залужный заявил, что украинское контрнаступление проходит по плану. «Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану», — написал он. Также Залужный отметил, что обсудил с американским коллегой потребности Киева в оружии и боеприпасах и поблагодарил США за поддержку Украины.

Ранее главком ВСУ рассказал, что находится на постоянной связи с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. «Поэтому я могу иногда позвонить и сказать: "Если я не получу 100 тысяч снарядов в течение недели, 1000 человек погибнет. Встаньте на мое место"», — сказал он.

Тогда же Валерий Залужный объяснил медленные темпы наступления украинской армии. По его словам, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.

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    Марина Совина
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