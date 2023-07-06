Сыгравшую Лену Полено в «Счастливы вместе» актрису не позвали в сиквел

Сыгравшую Лену Полено в сериале «Счастливы вместе» актрису Захарову не позвали в сиквел

Российская актриса театра и кино, исполнившая роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», Юлия Захарова заявила, что создатели сиквела под названием «Букины» пока не позвали ее участвовать в продолжении шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка выразила надежду на то, что в скором времени получит предложение об участии в перезапуске ситкома. «Мне друзья переслали радостную информацию и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: "Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку". Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не совсем в зоне доступа», — подчеркнула Захарова.

По данным издания, исполнитель роли Толи Полено, супруга соседки семейства Букиных, актер Павел Савинков вообще не знал о планах съемки сиквела. Артист подтвердил, что создатели шоу не связывались с ним.

Ранее стало известно, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В перезапуске ситкома к своим ролям вернуться актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

В производстве проекта задействован телеканал ТНТ и кинокомпания братьев Андреасян. Изначально «Счастливы вместе» был российской адаптацией американского шоу «Женаты... с детьми» и выходил на телеэкранах с 2006 по 2013 год.