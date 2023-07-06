Искусственный интеллект спас карьеру сломавшей позвоночник порнозвезды

The Sun: сломавшая позвоночник порнозвезда Чечик решила спасти карьеру при помощи ИИ

Порнозвезда Адриана Чечик рассказала, что не смогла заниматься сексом из-за перелома позвоночника, и решила прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы спасти карьеру. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Чечик сломала позвоночник в двух местах во время игровой конференции TwitchCon в октябре 2022 года. Она получила травму после того, как прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками. Кубики оказались уложены неправильно, что и привело к травме. В результате порнозвезде потребовалась установка специального стержня для укрепления позвоночника.

Более того, во время лечения Чечик узнала, что в момент падения была беременна. В марте порнозвезда сообщила, что после произошедшего больше не может заниматься сексом. Однако она намерена вернуться в индустрию и начать производить контент с использованием искусственного интеллекта. Женщина планирует начать сотрудничество с компанией Forever Voices AI и превратить себя в чатбота.

За плату пользователи смогут вести беседы интимного характера с роботом, чей голос звучит в точности как голос порнозвезды. Робот будет подстраиваться под интересы клиентов. Согласно рекламе на сайте проекта, с роботом можно будет разговаривать и задавать ему вопросы.

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