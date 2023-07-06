В российском институте кардиологии произошел пожар

В институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар, эвакуировали 165 человек

В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области, передает ТАСС.

По информации министерства, огонь начался в подвальном помещении института кардиологии, из-за угрозы его распространения из здания эвакуировали 165 человек.

Открытое горение локализовали, никто, по предварительным данным, не пострадал. Причина случившегося не называется, в тушении пожара, площадь которого составила 20 квадратных метров, участвовали 42 человека и 13 единиц техники.

Ранее в Подмосковье крупный пожар на заводе по производству деревянных палет сняли на видео.Площадь пожара постепенно увеличивалась, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения она составляла 3000 квадратных метров.