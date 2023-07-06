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19:04, 6 июля 2023Среда обитания

Стоимость особняка Пригожина оценили

Эскперт Ракута оценил стоимость особняка Пригожина в Петербурге в 1,6 миллиарда рублей
СюжетМятеж Пригожина

Кадр: ВГТРК

Стоимость особняка бизнесмена, главы ЧВК «Вагнер», устроившего мятеж 24 июня, Евгения Пригожина в Петербурге оценили приблизительно в 1,6 миллиарда рублей. Примерную цену объекта назвал специалист по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его слова передает издание NEWS.ru.

По словам эксперта, цена земельного участка, где находится особняк Пригожина, составляет около трех миллиардов рублей. Он добавил, что за дом в продаже, подобный тому, которым владеет бизнесмен, в Петербурге в среднем просят примерно 1,6 миллиарда рублей. Ракута отметил, что с учетом отделочных материалов и антикварной мебели, которые он увидел на фотографиях объекта недвижимости, его стоимость может повышаться до трех миллиардов и более. Кроме того, на стоимость объекта может влиять наличие цокольного этажа и других построек возле особняка — если они имеются, то цена еще поднимется.

Ранее правоохранительные органы обнаружили в доме и офисе Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Также стало известно, что дом Пригожина был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.

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    Полина Кислицына
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