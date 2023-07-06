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16:54, 6 июля 2023Экономика

В России оценили влияние падения рубля на стоимость продуктов

Глава «Руспродсоюза»: длительное падение рубля будет влиять на динамику цен на продукты
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Слабая в течение длительного времени российская валюта может привести к подорожанию продуктов в магазинах. Об этом заявил глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков в разговоре с РИА Новостями.

Падение курса рубля напрямую влияет на стоимость импортной продукции, например чая, кофе, некоторых фруктов и овощей, отметил он. В то же время на стоимость молока и зерновых, а также мяса колебания курса доллара и евро практически не влияют, отметила партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина.

Итоговая динамика цен на продукты будет зависеть от готовности торговых сетей вслед за производителями сдерживать или снижать наценки на продукцию. Сейчас резкий рост цен сдерживает низкая покупательная способность населения. «Поэтому производители продуктов питания сегодня, как и всегда, будут пытаться максимально сдерживать рост за счет собственных ресурсов в условиях высокой конкуренции среди производителей», — объяснил Востриков.

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Тем не менее ранее уже был прецедент, когда вслед за резким скачком доллара выросли отпускные цены производителей, подчеркнула Корягина. В марте 2022 года рубль рекордно рухнул, за ним поднялись цены на продукты, однако после отскока валюты обратно цены к прежним уровням не вернулись.

О рисках ускорения инфляции на фоне ослабевшего рубля ранее предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор следит за ситуацией и оценивает ее при принятии решения по ключевой ставке на следующем заседании.

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    Мария Грушко
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