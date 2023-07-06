Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

Глава ЦБ Набиуллина: текущая динамика рубля несет проинфляционные риски

В России по мере ослабления национальной валюты может ускориться рост цен. О соответствующих рисках предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, регулятор принимает во внимание текущее падение рубля для принятия дальнейших решений в рамках монетарной политики. «Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что попытки искусственно поддерживать курс чреваты глубокой девальвацией. По ее словам, регулятор готов прибегнуть к валютным интервенциям, однако пока не видит соответствующих финансовых рисков.

Председатель Центробанка (ЦБ) добавила, что расти экономика будет только в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом при высокой инфляции. «Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции», — заключила она.

В текущей ситуации для удержания инфляции ЦБ может повысить ключевую процентную ставку на ближайшем заседании совета директоров 21 июля, допустил ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. На данный момент показатель остается неизменным с сентября прошлого года.