Из горящего кафе в центре Москвы начали эвакуировать более 100 человек

ТАСС: более 100 человек эвакуируют из кафе «ПушкинЪ» в центре Москвы из-за пожара

Более 100 человек эвакуируют из здания, где расположены кафе «ПушкинЪ» и ресторан «Турандот» в центре Москвы, где вечером 6 июля начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работников заведения.

По их словам, некоторые люди сами вышли из здания.

РЕН ТВ добавляет, что загорелась крыша строения, где располагался «Турандот», в момент начала пожара там праздновали свадьбу.

Mash сообщает, что открытое горение на кровле ликвидировано, а всех посетителей и работников эвакуировали. До этого в здании были слышны взрывы. Предположительно, разрывались газовые баллоны.

Ранее 6 июля в центре Москвы произошел другой пожар — в бизнес-центре. Несколько человек оказались заблокированы в загоревшемся здании.