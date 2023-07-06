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19:19, 6 июля 2023Россия

В Москве люди оказались заблокированы в загоревшемся здании бизнес-центра

В Москве несколько человек оказались заблокированы в загоревшемся здании бизнес-центра

В Москве несколько человек оказались заблокированы в загоревшемся здании бизнес-центра. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Люди не могут покинуть офисы на третьем этаже из-за дыма, они зовут на помощь. По информации канала, огонь наблюдается на складе одежды на втором этаже.

ЧП произошло на 3-й улице Ямского Поля. Telegram-канал Mash сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем — мужчина надышался угарным газом. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Петербурге загорелся склад с автопокрышками. Пожар был локализован на площади три тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы до 95 человек и 28 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

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    Алан Босиков
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