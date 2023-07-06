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03:40, 6 июля 2023Россия

Минобороны показало разминирование Валуек после обстрелов ВСУ

Минобороны: саперы ЗВО завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ

Кадр: Минобороны России

Минобороны России показало работу саперов Западного военного округа (ЗВО) по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию города Валуйки в Белгородской области после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве сообщили, что в результате обстрелов были повреждены десятки домовладений, а также личные автомобили мирных граждан. «Мирные жители при обнаружении взрывоопасных предметов обращаются к участковому, и далее уже группа саперов обезвреживает и увозит на безопасное расстояние опасные предметы, либо уничтожает на месте», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела города Валуйки из РСЗО «Град». На опубликованных кадрах видны частично разрушенные частные дома, в некоторых зданиях взрывом выбило стекла.

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    Марина Совина
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