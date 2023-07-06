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14:18, 6 июля 2023Экономика

Названо неочевидное последствие рецессии в США для мира

Аналитик Самиев: рецессия в США повлияет на товарные рынки во всем мире

Фото: Mike Segar / Reuters

Рецессия в США неизбежно отразится на мировой экономике. К очевидным последствиям можно отнести снижение спроса на ресурсы и другие товары, к неочевидным и парадоксальным — возможный переход инвесторов в американские ценные бумаги. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Очевидные последствия

«Прежде всего, вероятно снижение спроса на очень большое число различных ресурсов и других товаров, начиная с энергоносителей, металлов и прочего. Давление на цены на этих рынках будет способствовать развитию тренда на понижение, многие страны это почувствуют», — сказал Самиев.

Ситуация в России, по его словам, несколько отличается ввиду уже существующий ограничений, иного ценообразования, уже существующих дисконтов. Есть вероятность, что для российских экспортеров последствий может не быть.

Но многие мировые рынки в любом случае ждет негативный эффект, который может оказаться сильнее, чем масштабы рецессии из-за цепной реакции

Павел Самиеваналитик

Парадоксы

Самиев также допустил и неочевидные последствия, связанные с изменением спроса инвесторов на различные активы.

«Даже в условиях, когда обсуждалась вероятность дефолта в США, инвесторы воспринимали госбумаги страны как эталонный защитный актив. И, когда начнется движение на рынках из-за рецессии, инвесторы могут массово пойти в американские бумаги. Это парадоксально, но это может произойти», — считает аналитик.

Он также добавил, что многое будет зависеть от глубины падения американской экономики. Самиев допустил, что последствия, кроме описанного, могут быть связаны с ростом безработицы и другими негативными социальными изменениями.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале в США начнется спад экономики, который продлится год и спровоцирует рецессию в Европе в 2024 году. Также отмечалось, что многие экономики мира находятся под угрозой рецессии, так как их «налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики не синхронизированы с рынками акций и облигаций».

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    Наталия Белова
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