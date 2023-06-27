В США спрогнозировали начало рецессии

HSBC: рецессия в США начнется в четвертом квартале 2023 года

В четвертом квартале в США начнется спад экономики, который продлится год и спровоцирует рецессию в Европе в 2024 году. Об этом говорится в отчете управляющего активами подразделения крупнейшего банка Великобритании HSBC Asset Management, сообщает CNBC.

В своем прогнозе эксперты заявили, что многие экономики мира находятся под угрозой рецессии, так как их «налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики не синхронизированы с рынками акций и облигаций». Главный глобальный стратег компании Джозеф Литтл отметил, что, хотя некоторые отрасли экономики до сих пор оставались устойчивыми, баланс рисков «сейчас указывает на высокий риск рецессии», при этом Европа немного «отстает» от США. «Мы уже переживаем умеренный спад прибыли, и число корпоративных дефолтов тоже начало расти», — добавил он.

В HSBC считают, что высокая инфляция относительно быстро снизится, что даст возможность правительствам уменьшить ключевые ставки. Компания ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США сделает это еще до конца 2023 года, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии последуют ее примеру в следующем году.

Литтл предположил, что сценарий грядущей рецессии будет больше похож на спад начала 1990-х годов. При этом основным прогнозом он назвал сокращение ВВП на 1-2 процента.

Ранее рецессию в США допустил глава ФРС Джером Пауэлл. «Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией», — сказал он.

В мае ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Она достигла 5-5,25 процента годовых — максимально высокого уровня с 2006 года. На июньском заседании регулятор оставил ключевую ставку без изменений.

