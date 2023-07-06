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17:17, 6 июля 2023Ценности

Дина Саева снялась в халате на голое тело

Блогерша Дина Саева снялась в халате на голое тело в ванной комнате

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на одном из размещенных кадров 23-летняя инфлюэнсерша запечатлена в белом халате на голое тело. При этом для съемки в ванной комнате она надела носки с абстрактным орнаментом. Также видно, что на ее лице присутствуют патчи для устранения отеков.

Поклонники восхитились снимком девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 124 тысяч лайков. «Очень красивая», «День за днем становишься все прекраснее и прекраснее», «Ты дороже всяких рубинов», «Скажи, пожалуйста, почему ты такая красивая?», «Без макияжа ты такая восхитительная», — высказывались они.

В июне Саева показала результат сведения татуировок на теле. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала разрушенные лазером рисунки, расположенные в том числе на пальце, шее и предплечье.

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    Карина Черных
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