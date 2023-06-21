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11:47, 21 июня 2023Ценности

Дина Саева показала результат сведения татуировок на теле

Российская блогерша Дина Саева показала результат сведения татуировок на теле

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала результат сведения татуировок на теле. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 23-летняя девушка продемонстрировала разрушенные лазером рисунки, расположенные в том числе на пальце, шее и предплечье. Среди них — голова одного из диких представителей семейства кошачьих, прицел и надпись на английском языке Sad («печальный» — прим. «Ленты.ру») рядом с эмодзи, изображающим улыбку.

«Набила татуировки, чтобы их когда-то свести», — подписала пост инфлюэнсерша.

В мае Дина Саева снялась без макияжа и удивила фанатов. Инфлюэнсерша записала видео, в котором показала внешность до и после нанесения макияжа. На размещенных кадрах видно, что на ее коже присутствуют небольшие высыпания и темные круги под глазами.

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    Алина Гостева
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