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15:32, 6 июля 2023Интернет и СМИ

Российский комик рассказал о заработке в КВН

Российский комик Алексей Сапрыкин заявил, что не зарабатывал в КВН

Кадр: группа ШАСТУН во «ВКонтакте»

Российский комик и бывший участник КВН Алексей Сапрыкин заявил, что не зарабатывал благодаря «Клубу веселых и находчивых». Об этом он рассказал в шоу «Цитаты», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

«Мы с тобой долгое время играли в КВН. Мы получали от этого удовольствие, но никакой материальной выгоды», — отметил Сапрыкин, обращаясь к юмористу Антону Шастуну. Вместе с тем комик подчеркнул, что в итоге и ему, и Шастуну удалось превратить юмор в работу и таким образом окупить свои вложения в эту сферу деятельности.

Алексей Сапрыкин, также известный как Сапер, — юморист из Липецка. Комик участвовал в первом сезоне юмористического проекта «Comedy Баттл», где оказался в числе финалистов. Впоследствии также снялся в четвертом сезоне шоу.

Ранее бывший участник КВН, музыкант и ведущий Вячеслав Макаров назвал достоинства телеигры. Он назвал «Клуб веселых и находчивых» мощной школой, которая дает «стрессовое развитие».

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    Маргарита Щигарева
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