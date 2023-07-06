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08:49, 6 июля 2023Экономика

Саудовская Аравия исключила продажу нефти в юанях

Президент Saudi Aramco: продажа нефти в Саудовской Аравии осуществляется только в долларах

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Саудовская Аравия осуществляет продажу нефти только в долларах. Об этом заявил президент нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит «Интерфакс».

Так глава государственной компании ответил на вопрос журналистов о переходе страны на расчеты в юанях. «Нет. Все номинируется в долларах»,— исключил Нассер.

Президент Saudi Aramco также рассказал о возросших объемах поставок нефти. По его словам, поскольку Россия нарастила экспорт в Азию, Саудовская Аравия в свою очередь увеличила отгрузки в Европу. Так, был подписан контракт с польской компанией PKN. «Мы удовлетворяем спрос наших потребителей. Мы наращиваем поставки в разные страны»,— отметил Нассер.

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В декабре 2022 года Пекин начал лоббировать использование в торговле нефтью юаня вместо доллара. Председатель КНР Си Цзиньпинь тогда заявил, что арабским странам следует помочь Китаю снизить влияние США в нефтяной отрасли. Позднее министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан рассказал о готовности страны к расчетам за нефть и газ не только в американской валюте.

Ранее сообщалось, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти в китайской валюте. В июне первой государственной компанией, которая направила России оплату за импорт в юанях, стала Indian Oil Corporation. Корпорация является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии. Кроме того, на расчеты с Москвой в юанях перешли два из трех частных НПЗ страны.

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