Бородина нецензурно обратилась к критикам своей внешности

Телеведущая Бородина назвала психически нездоровыми подписчиков, критикующих ее губы

Известная российская телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам, критикующим ее внешность и обвиняющим в том, что она увеличила губы с помощью процедур. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она нецензурно обратилась к критикам и посоветовала им заняться собой.

«Ребят, а вам не кажется, что надо уже *** [отстать] от меня раз и навсегда с моими губами? Ну правда. Ну кривые они, рот косой, как вы пишете, губы я дую, хорошо», — написала Бородина. Она также назвала враньем утверждения о том, что она увеличивала губы.

Кроме того, телеведущая сочла психически нездоровыми подписчиков, постоянно критикующих ее внешность. «Если вам покоя не дают мои губы, я этими губами вам говорю: "Идите на *** [куда подальше] раз и навсегда от меня!"», — заявила Бородина. Ведущая порекомендовала критикам заняться своей внешностью и своим внутренним миром.

Пользователи сети неоднократно обвиняли Бородину в том, что она увеличивала губы. Телеведущая опровергала эти предположения и утверждала, что у нее пухлые губы с детства.

Ранее Бородина ответила косметологу, которая заявила, что телеведущая изменяла внешность с помощью пластических операций. Она заверила, что не прибегала к хирургическому вмешательству.

