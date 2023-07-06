Энергогигант назвал сокращение добычи нефти и газа опасным и безответственным

Глава Shell Саван: сокращать добычу нефти и газа опасно и безответственно

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell не будет сокращать добычу энергоресурсов, несмотря на критику со стороны экологов. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» гендиректор концерна Ваэль Саван.

Мир все еще «отчаянно нуждается» в нефти и газе, так как переход на зеленую энергетику происходит слишком медленно, поэтому снижать добычу и переработку энергоресурсов было бы опасно и безответственно, заявил топ-менеджер.

По словам Савана, из-за растущего спроса на нефть и газ в Китае и вероятной холодной зимы в Европе цены на энергоресурсы снова могут вырасти. Поэтому расходы на покупки топлива поднимутся, как это было в 2022 году, подчеркнул он. В таком случае небогатые страны, как Пакистан и Бангладеш, не смогут позволить себе поставки сжиженного природного газа (СПГ), в результате чего будут освещать свои дома с помощью свечей.

«Если мы собираемся осуществлять переход от углеводородной к возобновляемой энергетике, этот переход должен работать для всех, а не для каких-то отдельных регионов мира», — подчеркнул Саван.

Россия решила снизить поставки нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки в августе 2023 года. По словам вице-премьера Александра Новака, уменьшить экспорт топлива необходимо для того, чтобы сбалансировать рынок. Одновременно с Россией решила снизить добычу и Саудовская Аравия — государство анонсировало добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки.

В решении сократить добычу и экспорт нефти со стороны России и Саудовской Аравииувидели слабость. После того как два крупнейших члена ОПЕК+ пообещали дополнительно сократить поставки на мировой рынок, стоимость нефти не поднялась, а даже немного упала.