В решении России о сокращении поставок нефти увидели слабость

Reuters: решение России о сокращении поставок нефти говорит о слабости позиций экспортеров

Объявление Москвы о сокращении экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в августе, а также намерение Саудовской Аравии продлить сокращение добычи на миллион баррелей на этот месяц говорит о слабости позиции поставщиков, пишет Reuters.

В общей сложности два крупнейших члена ОПЕК+ пообещали дополнительно сократить поставки на мировой рынок на 1,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет порядка пяти процентов от мирового спроса. Однако нефтяные котировки практически не отреагировали на это заявление, по итогам торгового дня цены на нефть даже незначительно упали.

Королевство объявило, что работает над поддержанием стабильности и баланса нефтяных рынков, при этом большинство наблюдателей сходятся на том что речь идет о нефти как минимум по 80 долларов за баррель. Таким образом, привычная политика Саудовской Аравии по контролю за уровнем цен пока не выглядит эффективной, указывают в агентстве.

Россия по-прежнему не может выйти за рамки потолка цен, введенного западными странами, но постепенно сокращает дисконт к эталонным сортам. Так, по оценкам Минфина, в июне средняя стоимость Urals составила 55,28 доллара за баррель, то есть скидка опустилась ниже 20 долларов. Рост цен на сырье при таком дисконте позволил бы увеличить доходы, но пока они остаются стабильно меньше запланированных, за год бюджет потерял около половины средств.

Главной проблемой экспортеров остается ситуация в Китае, чья возможность к быстрому восстановлению экономики оказалась переоценена. В последние месяцы Пекин сталкивается с рядом проблем, из-за которых планы опереться на внутренний рынок для роста выглядят все более нереалистичными. Слабые показатели по импорту в Европу и США приводят к падению цен производителей, на этом фоне китайские компании вряд ли проявят интерес к дорогой нефти.

Текущий рост импорта в КНР связан с комфортной стоимостью сырья, а не с потребностями производства, говорится в материале. Это означает, что желание Саудовской Аравии продавать нефть дороже, скорее всего, столкнется с отказом покупать ее, так как запасы Китая позволят поддерживать производство.