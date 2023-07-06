В Киеве заявили о беспомощности украинской ПВО

Экс-советник Кучмы Соскин: беспомощность украинской ПВО бьет по авторитету Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался беспомощен перед уязвимостью украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). К таким выводам пришел экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Система ПВО абсолютно вся пробитая. Ни Patriot, ни IRIS, ни все остальное [не работает]. Небо они закрыть не могут», — констатировал он.

Соскин добавил, что российские ракетные удары по стратегическим военным объектам Киева бьют и по авторитету властей Украины. Он заключил, что Зеленский ничего не может с этим сделать.

Ранее директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил, что украинские средства ПВО беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии. Он также допустил, что у украинских систем ПВО нет программного алгоритма для того, чтобы стрелять по ФАБ-500.