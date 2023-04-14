Объяснена беспомощность украинской ПВО против российских авиабомб

Военный эксперт Кнутов: украинская ПВО беспомощна против российских авиабомб ФАБ-500

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии. Такое объяснение в беседе с «МК» привел директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его оценке, ранее российская сторона нанесла очень серьезный удар по украинским системам ПВО, в результате чего те до сих пор от него не оправились. «У Украины есть небольшое количество комплексов, поставленных странами НАТО, но их недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны. Поэтому они обеспечивают прикрытие лишь некоторых особо значимых объектов», — добавил военный эксперт.

Кнутов допустил, что у украинских систем ПВО нет программного алгоритма для того, чтобы стрелять по ФАБ-500. «Я сомневаюсь, что у комплексов украинской ПВО, даже из числа тех, которые поставлены странами НАТО, такой алгоритм есть», — сказал он.

Эксперт не исключил возможность того, что Россия в ходе специальной военной операции может начать применять и более мощные авиабомбы.

В апреле Кнутов заявил, что не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей, поскольку они должны преодолеть, условно, пять зон ПВО киевских властей.