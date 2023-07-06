Столтенберг выразил надежду на повышение странами НАТО расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на повышение странами военного объединения расходов на оборону до двух процентов ВВП по итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС.
«Я ожидаю, что обещание, которое мы дадим в Вильнюсе, будет еще более амбициозным, когда мы будем говорить о двух процентах не как о показателе, к которому надо стремиться. Мы будем говорить о двух процентах как о минимуме», — заявил глава альянса.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что члены блока на саммите в Вильнюсе одобрят крупнейшие изменения в альянсе за последние 40 лет. «Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания», — пояснил он.
По словам Джоанэ, на саммите также будет принято решение об обязательности трат стран-участниц на нужды обороны в размере двух процентов ВВП.