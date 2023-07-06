Столтенберг выразил надежду на повышение странами НАТО расходов на оборону до 2% ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на повышение странами военного объединения расходов на оборону до двух процентов ВВП по итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что обещание, которое мы дадим в Вильнюсе, будет еще более амбициозным, когда мы будем говорить о двух процентах не как о показателе, к которому надо стремиться. Мы будем говорить о двух процентах как о минимуме», — заявил глава альянса.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что члены блока на саммите в Вильнюсе одобрят крупнейшие изменения в альянсе за последние 40 лет. «Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания», — пояснил он.

По словам Джоанэ, на саммите также будет принято решение об обязательности трат стран-участниц на нужды обороны в размере двух процентов ВВП.