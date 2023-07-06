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17:32, 6 июля 2023Путешествия

Раскрыто влияние падения рубля на стоимость авиабилетов

Эксперт по туризму Котляр: отели и услуги подорожали на 10 процентов из-за падения рубля

Фото: Unsplash

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла влияние падения рубля на стоимость авиабилетов и туристических услуг. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«Наземное обслуживание (отели, трансферы, услуги) уже подорожали на 10 процентов по сравнению с 20 числами июня. Авиабилеты пока не выросли в цене, в ту же Анталью, Бодрум можно спокойно улететь за 35-45 тысяч туда и обратно», — пояснила эксперт.

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Она добавила, что если ситуация с курсом валют не изменится, выездной туризм станет для большинства россиян недоступен. А путешественники, которые не захотят менять зарубежный отдых на внутренний, будут сокращать количество дней тура и снижать качество размещения.

«Кто-то поедет в Турцию за свои же 300 тысяч, но снизив аппетиты в отношении отеля. А кто-то оплатит в два-три раза больше и все равно поедет отдыхать в хорошие пять звезд», — поделилась своим прогнозом Котляр.

Туроператорам, по ее мнению, придется урезать полетные программы или просить зарубежных отельеров скорректировать цены минимум на 10 процентов.

Курс доллара 6 июля превысил 93 рубля, евро торговался дороже 102 рублей. Российская валюта подешевела в полтора раза за год. Падение началось с декабря прошлого года, когда вступили в силу западные санкции против российской нефти. Также на ослабление рубля негативно повлиял мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    Марина Черняк
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