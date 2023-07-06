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10:29, 6 июля 2023Экономика

Курс доллара превысил 93 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей, евро превысил 101 рубль
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 6 июля, курс доллара впервые с конца марта 2022 года превысил 93 рубля. Также очередной рекорд побила европейская валюта, поднявшись выше 101 рубля на максимуме. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке американская валюта торговалась на уровне 93,38 рубля. По состоянию на 10:34 мск доллар подскочил до 93,5 рубля. Курс евро пробил отметку в 100 рублей в начале утренней сессии и направляется к следующей планке в 102 рубля.

Курс доллара от TradingView

Причиной резкого ослабления российской валюты стала попытка мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» в конце июня. Сильное давление на рубль продолжает оказывать растущий импорт на фоне сниженных доходов от экспорта, объяснили ранее в Центробанке. По различным прогнозам аналитиков, курс доллара может в ближайшее время взлететь до 100-120 рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом, «которое позволяет экономике России легче абсорбировать внешние шоки». При этом в регуляторе предупреждают, что ослабление национальной валюты угрожает разгоном инфляции.

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    Мария Грушко
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