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10:44, 6 июля 2023Экономика

Набиуллина назвала эффективным плавающий курс рубля

Глава ЦБ Набиуллина назвала эффективным плавающий курс рубля в период кризиса и сейчас

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Нынешняя денежно-кредитная политика Центробанка, в том числе таргетирование инфляции и плавающий курс рубля, показала свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период, в том числе она работает сейчас. Об этом во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она назвала плавающий курс благом, которое позволяет национальной экономике легче переносить внешние шоки, в первую очередь санкционные. При этом Набиуллина признала, что низкая инфляция пока не стала обстоятельством, на которое можно опираться, но призвала стремиться к этому, как и раньше.

Данные слова прозвучали на фоне ослабления российского рубля до минимума за 15 месяцев в последние две недели. В начале четверга, 6 июля, доллар превысил 93 рубля, а евро — 101 рубль.

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Негативную тенденцию глава ЦБ объяснила естественными причинами, а именно, трендами в международной торговле. Она попросила не строить конспирологические теории о том, что рубль роняют специально ради снижения дефицита бюджета. Набиуллина напомнила, что положительный текущий счет экспорта и импорта по сравнению с пиком прошлого года упал в пять раз, что объясняется происходящим во внешней торговле.

Накануне Минфин России сообщил об очередном снижении нефтегазовых доходов, до 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля текущего года. Исправить ситуацию не помогло даже сокращение выплат нефтяным компаниям за удержание цен на топливо в пределах инфляции.

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