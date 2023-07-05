Выплаты нефтяникам за удержание низких цен на бензин резко упали

Минфин сообщил о падении выплат нефтяникам по демпферу до 78,6 миллиарда рублей

В июне выплаты по демпферному механизму в адрес нефтяных компаний сократились до 78,6 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем в мае (103,5 миллиарда), и в три раза меньше, чем год назад (219,6 миллиарда). Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Механизм ввели для стабилизации внутренних цен. Если стоимость топлива на экспортных рынках выше, компании получают выплаты для поддержания сниженных цен в России, а если наоборот, то выплачивают в бюджет дополнительные средства.

Минфин с весны говорит о необходимости донастройки демпферного механизма, чтобы сократить выплаты нефтяникам. Предполагается, что такая мера в условиях дефицита бюджета позволит экономить до 50 миллиардов рублей ежемесячно. Сдерживание роста цен внутри российских АЗС возложено на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая может оштрафовать желающих продавать бензин в соответствии с рыночными реалиями.

Глава ведомства Антон Силуанов анонсировал изменение механизма еще с июля, но пока срок сдвигается на сентябрь. В поддержку своей позиции в Минфине напоминают, что ранее выплаты зависели от цен в Европе, куда Россия поставляла большую часть топлива, а теперь этот показатель нерелевантен.

На этом фоне биржевая стоимость бензина в России резко увеличивается в последние месяцы. При этом сообщается о существенном отставании от плана по поставкам бензина на внутренний рынок и показателей прошлого года. По итогам июня падение составило 6,5 процента.

Ранее «Ведомости» выяснили, что Минфин предлагает провести фронтальное сокращение бюджетных расходов в 2024 году на десять процентов, за исключением защищенных статей. Ранее под ними подразумевались, в частности, социальные выплаты, а также расходы на оборону и госбезопасность.