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07:31, 6 июля 2023Экономика

Курс евро достиг 100 рублей

Курс евро на Мосбирже достиг 100 рублей, доллар превысил 92,5 рубля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В начале утренней сессии Московской биржи курс евро впервые с марта 2022 года достиг 100 рублей, прибавив более процента, на максимуме он доходил до 100,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Доллар также растет более чем на процент, он поднимался выше 92,5 рубля. По состоянию на 7:30 евро торгуется по 100,05 рубля, а доллар — по 92,33 рубля.

В начала недели обе валюты прибавили почти три рубля, а за последний месяц — более десяти рублей. Ослабление рубля ускорилось после мятежа ЧВК «Вагнер» и их попытки похода на Москву.

Аналитики сходятся во мнении, что естественных причин для укрепления рубля в ближайшее время не просматривается. В рамках текущих валютных ограничений Центробанка курс рубля практически полностью определяется динамикой импорта и экспорта в денежном выражении, а экспорт, в свою большей частью зависит от нефтегазовых доходов.

Последние в июне, по оценкам Минфина, сократились до 526,8 миллиарда долларов, что стало минимумом с февраля, несмотря на сокращение выплат нефтяникам по демпферному механизму.

Центробанк не видит опасностей для устойчивости финансовой системы страны, однако предупреждает о возможном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров, чтобы избежать неконтролируемого роста цен.

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    Платон Щукин
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