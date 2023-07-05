В ослаблении рубля увидели угрозу экономике

Bloomberg: ослабление рубля угрожает ускорением инфляции в РФ и повышением ставок

Рекордно падающий курс рубля выгоден российскому бюджету, однако угрожает разгоном инфляции и переходом Центробанка к повышению процентных ставок. Риски для российской экономики увидел Bloomberg.

С начала года российская валюта обвалилась по отношению к доллару на 18 процентов, до 91 рубля, что стало одним из худших результатов на развивающихся рынках, подчеркивает агентство. Причем за год рубль ослабел более чем на 75 процентов, что на 20 процентных пунктов сильнее, чем, например, динамика курса турецкой лиры. Российские власти ранее обозначили диапазон 80-90 рублей за доллар «зоной комфорта» для экономики.

Аналитики сходятся во мнении, что российская валюта стала резко терять в цене после мятежа ЧВК «Вагнер», однако после положительного завершения ситуации рубль все еще продолжает слабеть. Падению котировок способствует растущий импорт на фоне сниженных доходов от экспорта, указала старший экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

Кроме того, рубль потерял поддержку высоких цен на энергоносители и высокой ключевой ставки Центробанка, которая помогала сдерживать падение в прошлом году, объяснил экономист Bloomberg по России Александр Исаков. «Адаптивная денежно-кредитная политика не стимулирует накопления в национальной валюте, а вагнеровский бунт, вероятно, заставил местных инвесторов переоценить локальные риски», — заявил он.

На рубль также давит то, что в текущих геополитических условиях россияне продолжают выводить деньги за рубеж — с конца февраля 2022 года по май 2023 года розничные депозиты россиян за рубежом выросли до 43,5 миллиарда долларов с 30,6 миллиарда. «Политический кризис определенно увеличил привлекательность доллара, вызвав дополнительный отток средств в иностранную валюту и иностранные банки — как со стороны физлиц, так и компаний», — отметила Лаврова.

Этим летом российская валюта продолжит бить рекорды весны прошлого года, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее прогнозам, в ближайшее время доллар может достигнуть 100 рублей. Более высокую планку в 120 рублей ожидает аналитик BitRiver Вячеслав Антонов. Он объясняет, что ситуация не изменится, пока власти не будут действовать.