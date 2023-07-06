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10:39, 6 июля 2023Мир

США обвинили российские самолеты в помехах американским БПЛА в Сирии

ВС США заявили, что российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии
СюжетМинобороны:

Кадр: U.S. Air Force

Российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии, которые проводили операции против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). В этом их обвинило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), сообщает NBC News.

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич отметил, что примерно в 10:40 по местному времени три американских БПЛА MQ-9 Reaper выполняли миссию против целей ИГ в Сирии.

«Российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально. Вопреки установленным нормам и протоколам российские самолеты выпустили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты выполнять маневры уклонения», — заявил он.

Ранее Минобороны России за июнь 2023 года зафиксировало 315 случаев нарушений в Сирии, связанных с полетами американских беспилотников и авиации. Ведомство заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации.

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    Семен Александров
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