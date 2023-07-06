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16:57, 6 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о нанесении ВКС России удара по центру «военного треугольника»

MK.RU: ночью 6 июля ВКС России нанесли удар по центру «военного треугольника» во Львове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ночью 6 июля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетный удар по центру «военного треугольника» Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на очевидцев события.

По словам собеседника издания, российские военные нанесли удар по скоплению объектов военной инфраструктуры ВСУ. В частности, там находится Львовская военная академия имени Сагайдачного, бывшее военно-политическое училище, казармы и общежития, а также училищный автопарк с хранилищем горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Взрывы после серии ракетных ударов оказались очень мощными. Такой силы удара не было за все время российской операции», — добавил житель Львова.

Кроме того, по его словам, удар пришелся и по Львовскому технопарку инноваций, который был построен на месте старого завода в 2019 году. Там реализовывались программ по созданию оружия, в том числе беспилотников.

Согласно информации собеседника MK.RU, сейчас в городе перекрыта часть улиц.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также по местам хранения иностранной техники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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