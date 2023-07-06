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14:11, 6 июля 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

Минобороны заявило об ударе по пунктам дислокации ВСУ, наемников и местам хранения техники
СюжетРоссийские войска

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, а также по местам хранения иностранной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк». В ведомстве подчеркнули, что удар был произведен высокоточным оружием морского и наземного базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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