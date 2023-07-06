Уклонистам запретят сдавать экзамены на получение водительского удостоверения

Глава ГИБДД Черников сообщил, что уклонистам в России запретят сдавать экзамен на права

Уклонистам в России запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, его цитирует РИА Новости.

Также они не смогут заменить права и получить их вновь, зарегистрировать машину и управлять ей. Запреты коснутся граждан, которые в течение 20 дней после получения повестки не пришли в военкомат.

Глава Госавтоинспекции рассказал, что ведомство использует базу данных, интегрированную с военкоматами.

Снять ограничение будет возможно только после того, как в реестре появится отметка о том, что гражданин пришел в военный комиссариат.

Ранее депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается пожизненно запретить уклонистам от армии занимать должности на госслужбе.