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12:58, 6 июля 2023Силовые структуры

Уклонистам запретят сдавать экзамены на получение водительского удостоверения

Глава ГИБДД Черников сообщил, что уклонистам в России запретят сдавать экзамен на права

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Уклонистам в России запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, его цитирует РИА Новости.

Также они не смогут заменить права и получить их вновь, зарегистрировать машину и управлять ей. Запреты коснутся граждан, которые в течение 20 дней после получения повестки не пришли в военкомат.

Глава Госавтоинспекции рассказал, что ведомство использует базу данных, интегрированную с военкоматами.

Снять ограничение будет возможно только после того, как в реестре появится отметка о том, что гражданин пришел в военный комиссариат.

Ранее депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается пожизненно запретить уклонистам от армии занимать должности на госслужбе.

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    Елизавета Новикова
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