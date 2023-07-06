Литва и Польша призвали максимально приблизить Украину к НАТО
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО, а также продолжить расширять и ужесточать санкции в отношении России. Об этом говорится в совместной декларации двух государств, передает ТАСС.
По мнению Науседы и Дуды, крайне важно, чтобы участники саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, предусмотрели четкий путь к членству Украины в альянсе, а также усилили краткосрочную и долгосрочную военную помощь Киеву.
Кроме того, Вильнюс и Варшава намерены отстаивать ужесточение санкций в отношении России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции страны в НАТО. В документе указано, что София поддерживает получение Киевом членства в альянсе.