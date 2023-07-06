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18:05, 6 июля 2023Бывший СССР

Литва и Польша призвали максимально приблизить Украину к НАТО

Президенты Литвы и Польши Науседа и Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО, а также продолжить расширять и ужесточать санкции в отношении России. Об этом говорится в совместной декларации двух государств, передает ТАСС.

По мнению Науседы и Дуды, крайне важно, чтобы участники саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, предусмотрели четкий путь к членству Украины в альянсе, а также усилили краткосрочную и долгосрочную военную помощь Киеву.

Кроме того, Вильнюс и Варшава намерены отстаивать ужесточение санкций в отношении России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции страны в НАТО. В документе указано, что София поддерживает получение Киевом членства в альянсе.

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    Алевтина Запольская
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