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06:52, 6 июля 2023Мир

В США назвали Украину блудницей Запада

Американский ветеран Дрейвен назвал Украину блудницей Запада из-за политики Зеленского

Фото: Unsplash

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что своими действиями президент Украины Владимир Зеленский все больше показывает зависимость государства от западных стран. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Дрейвен назвал Украину блудницей Запада из-за политики Зеленского, в рамках которой он просит оказать стране финансовую помощь. «Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина — блудница Запада», — написал военный, использовав более грубое выражение.

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Ветеран отметил, что Запад выделяет Киеву, а он в свою очередь соглашается на все требования, включая отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков. Дрейвен выразил сожаление, что Украина оказалась в таком положении. «Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила», — заключил он.

Ранее Дрейвен назвал Россию безопасным местом для украинцев. «Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, и от самой себя», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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